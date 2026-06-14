女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が14日公式サイトを更新。メンバーの結海（22）が体調が万全でないことにより、この日開催の新曲リリースイベントを欠席することを伝えた。「Little Glee Monster」は11日にMAYU（26）が体調不良により一定期間、活動を休止。当面の間は5人体制で活動することを発表したばかりだった。公式サイトでは「メンバーの結海ですが、体調が万全な状態ではなく本人の回復を優先させるために、