富山市の奥田神社ではワールドカップの日本代表戦を前に多くのサポーターが必勝祈願に訪れています。【映像】ユニフォームをまとった八咫烏神社の境内にたたずむ黄金色に輝く像はサッカー日本代表の胸に記された三本足のカラス「八咫烏」です。戦時中にはカラスの導きで戦禍を免れたという住民たちの逸話もあり、「導きの八咫烏」として信仰を集めています。神社ではこの「導きの八咫烏」にあやかって2014年のブラジル大会か