フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が14日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。ワールドカップ（W杯）北中米大会にちなみ、G7、中国、ロシア、インドの「国力」で徹底比較する「○○ワールドカップ」大決戦SPと題し、討論した。「ジェンダーギャップワールドカップ」のテーマでは、議長を務める読売テレビの黒木千晶アナウンサーが「最後に古舘さん、ちょっと燃えそうだけど、どうぞ」と促すと