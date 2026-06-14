首の負傷で欠場中の?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）が１４日、マーベラス２１日福岡大会で復帰することを発表した。５月１３日から首の治療のため休養しており、１０日（日本時間１１日）の「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（オハイオ州シンシナティ）でのオーエン杯準々決勝スカイ・ブルー戦で復帰し、米国・ＡＥＷデビューも果たす予定だった。しかし、現地で団体のメディカルチェックの結果、ドクターストップがかかり、復帰は見