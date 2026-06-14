お笑いタレントの猫ひろし（４８）が１４日、カンボジアで行われた「プノンペン国際ハーフマラソン２０２６」に出場し、１時間１５分５６秒のタイムで２位でゴールした。猫は「やったー！やったー！表彰台に返り咲いた！」と大喜び。昨年のタイムは１時間１８分で、表彰台に乗れなかったことから、今回はタイムを上げて３位以内入賞を目標に掲げていただけに「去年の自分に勝つために、きちんと練習してきた！そしたらな