巨人は１４日、佐々木俊輔外野手（２６）が前日１３日に都内の病院を受診し、「右肋骨の骨挫傷」と診断されたことを発表。この日も前日に続き負傷箇所に痛みが生じ、ベンチ外となった。佐々木は１０日の楽天戦（楽天モバイル）で右脇腹に死球を受けており、前日１３日の朝にはこの部位について痛みを訴えていた。今季は開幕一軍メンバー入りを果たすと、ここまで５６試合に出場し１５９打数３９安打１６打点、５本塁打をマー