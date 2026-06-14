新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で行われたＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王座戦は、挑戦者の海野翔太（２９）が３ＷＡＹ戦を制して第８代王者に輝いた。王者のアンドラデ・エル・イドロ（ＡＥＷ）に対し、海野とドリラ・モロニーが挑戦した３ＷＡＹ王座戦は、それぞれの思惑が交錯する複雑な試合展開が続いた。海野はアンドラデのカナディアンデストロイヤーからザ・メッセージ（変型ネックブリーカー）を浴びてしま