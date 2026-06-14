阪神は１４日のオリックス戦（京セラ）に２―３でサヨナラ負け。２カード連続の負け越しで、交流戦成績は５勝１１敗となった。２―２で迎えた延長１０回に助っ人・ドリスがつかまった。先頭・横山に右前打、西川には技ありの左前打を許して一死一、三塁。続く太田は遊ゴロに仕留めたが、山中の左中間を割るサヨナラ適時打を浴びた。肩を落としながら三塁ベンチへ下がった右腕。ここまで安定した投球を続けていたが、この日は