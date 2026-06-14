広島が１４日の楽天戦（楽天モバイル）を３―０で制し、２連勝を飾った。投手陣は前日１３日の森下完封劇に続き、この日も無失点リレー。２試合連続完封勝利で交流戦２度目のカード勝ち越しを決めた。打線は初回から主導権を握った。一死から大盛穂外野手（２９）が楽天先発・藤井のスライダーをとらえ、右翼ポール際へ今季４号ソロを運んだ。楽天３連戦は３試合連続で先制。大盛は「打ったのはスライダー。自分のスイングで力