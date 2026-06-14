阪神の助っ人右腕ラファエル・ドリス投手（３８）が痛恨の一打に沈んだ。１４日のオリックス戦（京セラ）で、２―２の延長１０回に５番手で登板。先頭の横山に右前打を許すと、続く若月はスリーバント失敗に仕留めて一死一塁。しかし、続く西川には内角低めのツーシームをうまく左前に運ばれ一、三塁とされ、最後は山中の左翼へのサヨナラ適時打を浴びてゲームを決められた。三塁ベンチでは相手ナインの歓喜の輪を悔しそうに