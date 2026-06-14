フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１４日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。日本の報道は本当に?公正・中立?なのか？についてコメントした。この日は、日本の「報道の自由度」について議論。共演の作家・竹田恒泰氏は「自由にもほどがある」と主張し、「記者クラブ制度とか、もしくは放送法による政府からの介入の可能性とか、そういうことが言われてるんでしょうけども、実際メディアもいっぱいありますし