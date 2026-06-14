スターダストプロモーションに所属する女性7人組ダンスボーカルグループのMISS MERCY（読み：ミスマーシー）が、今秋、テイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることが決定した。発表が行なわれたのは、本日6月14日（日）に東京「I‘M A SHOW」にて行われた＜7thワンマンライブ「Be REBORN」＞にて発表された。また7月25日（土）にはフリーイベント＜Be The ???＞を開催することも発表された。MISS MERCYはスターダスト