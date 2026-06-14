１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に女優の山口智子（６１）がゲスト出演。１９９５年に結婚した夫の俳優・唐沢寿明（６３）との暮らしについて語った。ＭＣのお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次は、山口が唐沢と今年１月に事務所を立ち上げたことに触れ「唐沢さんとはお話し合いはされたんですか。どんな会社にしていこうみたいな」と質問。これに山口は「ゼロですね」と即答。「唐沢は根