岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】14日、美作ラグビー・サッカー場でサッカー男子の決勝が行われ、岡山学芸館が作陽学園を下して2年連続9回目の頂点に立ちました。 〈決勝〉岡山学芸館 1-0 作陽学園（前半 0-0、後半 1-0） 立ち上がりは両チームが前線のターゲットにロングボールを送り、セカンドボールを奪い合う展開。前半22分には作陽が右サイドからの仕掛けでフリ