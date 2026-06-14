札幌の家泉怜依「ちょっとミスって失点しちゃったので、やばいと思って」JリーグのオールスターDAZNカップが6月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。北海道コンサドーレ札幌のDF家泉怜依は、J2・J3 EAST-Bの一員として出場。センターバックのポジションに入ったが、藤枝MYFCの槙野智章監督から「家泉！前！前！」と指示が出ると、最前線へと駆け上がった。最初の発表メンバ―に選ばれていなかったが、Jリーグ推