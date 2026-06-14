ヘアケアブランドStraine（ストレイン） の「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」から、『ふしぎの国のアリス』をテーマにした特別デザインのヘアケアセットが登場！「アリス」や「チェシャ猫」「ヤングオイスター」が描かれた、バスタイムが楽しくなるボトルデザインが魅力です☆ Straine(ストライン)ストレートシャンプー＆トリートメント／ディズニー『ふしぎの国のアリス』デザイン 価格：各3