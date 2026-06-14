「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）新日本真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の出場２０選手のうち１６選手が決定した。【Ａブロック】ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、辻陽太、ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、ジェイク・リー、ボルチン・オレッグ、後藤洋央紀【Ｂブロック】カラム・ニューマン、ザック・セイバーＪｒ．、海野翔太、上村優也、成田蓮、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド１４選手がまず発表さ