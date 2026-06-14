「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ち。３カード連続勝ち越しで交流戦を締めくくった。交流戦は１０勝６敗２分で８年ぶりに勝率６割を超えた。今季の勝率も５割に戻して、リーグ戦再開を迎える。１点勝ち越された直後の五回、上田が直球を捉え右越え同点ソロ。さらに２死満塁から山口が決勝２点中前打を放った。サブロー監督は「（上田が）あそこで点を取られた後に一発打ってくれ