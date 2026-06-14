第100回記念西日本学生相撲選手権大会が14日、堺市の大浜公園相撲場であり、九州情報大のベクボルド（2年）が個人戦で初優勝した。団体は近大が3年ぶり44回目の優勝だった。ベクボルドは2部からの出場。2部、1部の同時制覇は第73回大会で椿本伸明（関学大）が達成して以来27年ぶり2回目の快挙だった。ベクボルドは2部A組でまず2勝して2部の優秀8選手決勝トーナメントに出場。ここで3勝して優勝し、直後の1部トーナメントのB