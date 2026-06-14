「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムのドラフト３位ルーキー・大塚（東海大）が六回先頭で４号ソロを放った。中日・涌井の１４５キロ直球を右翼席へ運んだ。９日のＤｅＮＡ戦から出場５試合で３本目のアーチ。「最近ちょっと長打が増えているので、そのいいイメージを持ちながら今日もいい感じに打てたかな」とうなずいた。この日は、ヒットを打った際の新ポーズもお披露目。四回の左前打も含め