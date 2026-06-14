男の子とわんこの微笑ましいやりとりが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で24万3000回再生を突破し、「可愛すぎる」「とてもほっこり」「一生見てたいこのやりとり」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『男の子のおもちゃを大型犬が踏んでいる』と思ったので、どいてとお願いしたら…可愛いやり取りと結末】 おもちゃの剣がなくなった！ TikTokアカウント「lleeaa_0327」の