公園で、おじいちゃんとおばあちゃんに会えた時のワンコの反応が尊すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で144万回再生を突破し、「幸せだねぇ」「優しい人ってわかってるのかな」といったコメントが寄せられています。 【動画：散歩中、おじいちゃんとおばあちゃんに会った犬→見つけた瞬間に駆け寄って…あまりにも尊い光景】 おじいちゃんとおばあちゃんを発見！ Instagramアカウント「dais