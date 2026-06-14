雨が降り出したことに気付いた飼い主さん。家族とお散歩に出かけている柴犬さんをお迎えに向かったら…まさかのハプニングに見舞われた様子が話題になっているのです。 飼い主さんの優しさ、思いがけない無慈悲な行動…思わず笑顔になるその光景は記事執筆時点15万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：雨が降り出したので、散歩中の犬を迎えに行った結果→まさかのハプニングで…