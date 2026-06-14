アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年6月15日発売の7月号では、久我山にある和食店を訪れました！その様子を一足お先にチラ見せです。かやのみイベント『かやふぇしゅ』以上にお酒を楽しんだ夜!?第66杯目の今回は、久我山にある和食店へ。取材日は、茅野さんのYouTube番組「かやのみ」が主催するイ