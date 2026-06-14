モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは6月14日、自身のInstagramを更新。“ギャルっぽい服装”を披露しました。【写真】Cocomi、“ギャルっぽい服装”披露！「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」Cocomiさんは「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る（ｺﾚｾﾞｯﾀｲ）まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い。あと写真撮るのも上手い。自転車サドル顔撮ったのは許さない」とつづり、9枚の