元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、14日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、自身のマネジャーについて語った。番組では、お笑いコンビ「かまいたち」とともに、都内の飲食店で世界の朝食を楽しんだ。実はこの店が以前から気になっていた一茂だが、人気で入れなかったという。店内は10人ほどが入れるこぢんまりした作り。店内を見渡し、「10人ちょっとじゃね。いっぱいになっ