今年3月に結婚した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にゲスト出演。橋之助が能條へプロポーズを決意した際の両親の反応を明かす場面があった。橋之助は能條と21年1月のミュージカル「ポーの一族」で共演し出会い、終了後に交際へと発展した。そうしてプロポーズをハワイですることを決意した橋之助は「プロポーズをするのにあた