熊本市の教員採用試験が14日、必由館高校で行われました。2027年度採用の試験には258人の定員に対し581人が志願しました。全体の志願倍率は2.3倍と前の年を0.3ポイント上回っています。この中には教員確保のために昨年度から始まった、大学3年生が通常の日程の1年前から受験できるチャレンジ選考制度を利用した学生も含まれています。合格者の発表は7月7日に本人への通知とホームページへの掲載で行われ、二次選考試験