現地時間5月23日、フランスのカンヌ国際映画祭で、日本人が初めて「最優秀女優賞」に輝いた。【写真】露出の多いファッションもお手のもの、“長身”が映える岡本多緒「受賞したのは、岡本多緒さん。『ドライブ・マイ・カー』などで知られる濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』で、ベルギー出身の俳優であるヴィルジニー・エフィラさんとダブル主演を務めました」（スポーツ紙記者、以下同）岡本は176cmの長身を生かし