左官工事などを行う熊本市の「オオタ」が若者や女性、子育て支援などを積極的に行う企業に贈られる「将来世代応援企業賞」を受賞しました。この賞は24の道府県知事でつくる「将来世代応援知事同盟」が表彰するものです。オオタは左官やリフォームの工事などを手掛ける企業で、若い世代がキャリアを続ける環境を整えた点や女性の積極的な採用・育成をした点などが表彰されました。県内の受賞企業は2例目です。