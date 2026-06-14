音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛が１３日、人気アナウンサーの「完全すっぴん」を自身のＸで公開した。妻子をまじえてプライベートで交流のある友人、田中みな実で、「『ここの冷やし中華を食べたい！』というので、珍しく蕎麦ではなく、冷やし中華を食べに代官山・有昌さんへ。ピラティスの帰りだそうで、完全なすっぴん姿でやってきた。こちらが素の田中みな実です。」と髪を一つに束ね、黒い服でパクチー冷やし中