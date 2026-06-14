6月14日、阪神競馬場で行われた6R・3歳上1勝クラス（ダ1200m）は、武豊騎乗の5番人気、レッドレベンディス（牡3・栗東・庄野靖志）が勝利した。クビ差の2着にカネコメファミリー（牝5・栗東・中尾秀正）、3着にラヴネヴァーダイズ（牡3・栗東・渡辺薫彦）が入った。勝ちタイムは1:12.3（良）。【新馬/阪神5R】エフフォーリア産駒インカルナータがデビューV…断然人気ダイナマイク敗れる1番人気で岩田望来騎乗、アームズレジェ