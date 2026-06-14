高校3年生で、親から大学費用は出せないと言われると、進学そのものをあきらめるべきか悩むでしょう。貸与型の奨学金は将来返すお金であり、借りすぎると卒業後の生活を圧迫します。 一方、大学で学ぶことで、将来の仕事の選択肢が広がることもあります。大切なのは、「大学へ行く価値があるか」を一般論で決めるのではなく、学びたい内容、進みたい仕事、借りる金額、返済計画を具体的に比べることです。 奨学金は