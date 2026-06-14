6月14日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の4番人気、インカルナータ（牡2・栗東・西園翔太）が快勝した。1馬身差の2着にオスカーレイア（牝2・栗東・秋山真一郎）、3着に2番人気のオンユアマークス（牡2・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:48.3（良）。【阪神4R】チェルヴィニアの半弟・チェルヴァーラが初勝利、人気に応える快勝1番人気で川田将雅騎乗、ダイナマイク（牡2・栗東・中