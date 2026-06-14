ボートレース江戸川の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１３戦」は１４日、予選最終日の４日目を開催した。水谷理人（２３＝香川）７Ｒ３号艇の１回走りで、３コースから１号艇・鐘ヶ江真司に強ツケマイを決めて勝利。５、４着とヘコんだ３日目から巻き返して予選６位で準優勝戦へ駒を進めた。相棒の４３号機は２連率２５％のエンジンで序盤は「良くない」と口にしていたが、舟足は徐々に良化。４日目のレース後には