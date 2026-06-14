6月14日、阪神競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、M.デムーロ騎乗の11番人気、アルビオン（牝3・栗東・笹田和秀）が快勝した。1馬身差の2着にタガノラヴズワン（牝3・栗東・平田修）、3着にラミアスペランツァ（牝3・栗東・宮地貴稔）が入った。勝ちタイムは1:55.9（良）。【レース動画】伏兵アルビオンが波乱を演出…阪神1R1番人気で川田将雅騎乗、フィデリス（牝3・栗東・坂口智康）は4着、2番人気で高杉吏麒