【モデルプレス＝2026/06/14】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が6月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿でビールを飲む姿を披露し、話題になっている。【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「大人の色気」ファン悶絶のノースリーブ姿◆穂川果音、ノースリーブ姿披露穂川は「この時期の夕方くらいの時間のテラス席大好きーー 今週もお疲れさまでした」「＃週末のビール」とつづり、テラスでビールを飲んでい