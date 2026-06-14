【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48の岡部麟が6月12日、自身のInstagramを更新。出演番組のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元AKB「大人っぽくてセクシー」美脚のぞくざっくりスリットドレス姿◆岡部麟、深めスリットワンピ披露岡部は「＃ときめきファンファーレ 」と添え、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時の衣装姿を投稿。水色のサテン生地のようなド