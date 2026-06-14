夏のおしゃれを特別にしてくれる浴衣は、色選びで印象が大きく変わるもの。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶が着こなす、透明感たっぷりな浴衣スタイルをご紹介します。可愛さのなかに上品さや儚げなムードをまったオトナ可愛い白浴衣で、夏の思い出を可愛く彩って♡夏と浴衣金川紗耶が熱演夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。浴衣姿ならではのはん