◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）中日は、交流戦の最終戦を白星で飾った。井上一樹監督は借金１９からの逆襲を図る。朝田球団本部長はチームの低迷に対して「交流戦で巻き返したいというふうに、始まる前に皆さんにお伝えしたんですけど、結局借金１９ということで、バンテリンドームもいっぱいですし、今日も北海道にいっぱいファンの方も来てくださっています、幕張も、京