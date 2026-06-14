◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―４ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテがＤｅＮＡを相手に交流戦最終戦で逆転勝利をおさめた。交流戦全１８試合を終えて、１０勝６敗２分け。今季通算は６４試合で３１勝３１敗２分けとなり、交流戦前に４あった借金を完済。１９日に再開するリーグ戦初戦の楽天戦（ＺＯＺＯ）に向けて、勢いをつけた。サブロー監督は試合後、「今日は絶対に勝ちたかった。総力戦で臨むと思