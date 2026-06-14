交通トラブルの末、男性に暴行を加えたとしてアメリカ海軍の男が現行犯逮捕されました。【映像】現場の様子神奈川県綾瀬市にあるアメリカ海軍厚木基地に所属するジュリウス・リー容疑者（24）はきのう午後11時ごろ、男性（35）の顔を殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、車を追い越されたことを注意するため、男性が赤信号でとまったジュリウス容疑者の車の窓をノックしたところ、トラブルに発展