栃木県小山市の農園では新しい品種のアジサイが見ごろを迎え一般公開されています。【映像】咲き誇った新品種のアジサイ小山市の「みつる植物研究所」では、30年前からアジサイの研究を続ける、農学博士の藤井敏男さんが、独自に開発した4種類のアジサイが農林水産省に品種登録されたことから、近隣住民に見てもらおうと展示会を開きました。藤井敏男 農学博士「これはね、今並んでるのは全部これ私が開発した品種なんです。そ