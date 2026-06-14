鳥取市の交差点で車3台が絡む玉突き事故があり、1人が意識不明の重体です。【映像】破損した車両正午ごろ、鳥取市の交差点で「運転手が意識を失って事故を起こした」という内容の119番通報がありました。警察などによりますと、信号待ちをしていた車の列に乗用車が突っ込み、3台が絡む玉突き事故が起きました。突っ込んだ車を運転していたのは60代の男性で、目立った外傷はないということですが、意識不明の重体で病院に搬