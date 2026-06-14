相模原市の河川敷で女子高校生が殺害された事件で、死因が窒息だったことがわかりました。【映像】河川敷の様子11日、相模川の河川敷で17歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、相模原市南区の元交際相手で19歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。その後の警察への取材で、司法解剖の結果、女子高校生の死因は窒息だったことがわかりました。男は警察の取り調べに対し「カッとなって首を絞めた」という趣旨の話をしてい