北九州市門司区の門司港発祥とされる伝統芸能「バナナの叩（たた）き売り」の保存継承を目的とした「門司港バナナ塾」が１３日に開講した。１０月までに１０回の講義が開かれ、１８人が実演などを通して技能習得を目指す。叩き売りは、明治時代に台湾からバナナが大量に輸入されるようになった際、輸送中に熟してしまった一部のバナナを早急に換金する手段として門司港の露天商らが始めたとされる。客の購買意欲をかき立てる独