YouTuberのはじめしゃちょーが14日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、0歳の娘が救急搬送されていたことを明かした。【動画】はじめしゃちょー「 娘が救急車で緊急搬送されました」「娘が救急車で緊急搬送されました」と題した動画で、はじめしゃちょーは「僕の人生の中で忘れられないような出来事が最近あった」「救急車って乗ったことありますか？」と切り出した。はじめしゃちょーは今年1月1日に第1子女児誕生を発表して