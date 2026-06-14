第47回那珂川市少年野球大会（スポニチ後援）の開会式と組み合わせ抽選会が14日、那珂川市のミリカローデン那珂川・文化ホールで行われた。同大会は通称「やまもも大会」として定着し、今大会は7月18〜20日の3日間で行われる。同市出身の阪神・梅野隆太郎捕手も出場した地元に根付いてきた伝統ある大会。47回目の今大会は宮崎、沖縄県からの遠征組各2チームを含む40チームが参加する。開会式では25年度優勝チームの古賀東エンゼ