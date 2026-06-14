１７日に判決北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われている運航会社「知床遊覧船」社長・桂田精一被告（６２）に１７日、釧路地裁で判決が言い渡される。「なぜ命を落とさなければならなかったのか」。事故で兄の伊藤嘉通（よしみち）さん（当時５１歳）を亡くした福岡県の男性（５３）は、今も気持ちの整理がつ