【WWE】SMACK DOWN（6月12日・日本時間14日／ロードアイランド・プロビデンス）【映像】“奇跡の34歳”ゴスロリ美女、ぴょこぴょこ走りで乱入の瞬間団体ではベテランの位置付けとなった今でも、圧倒的美貌は健在。ゴスロリ風ビジュアルの“奇跡の34歳”による可愛すぎる乱入シーンに視聴者も釘付けとなった。この日放送のWWE「SMACK DOWN」で行われたクイーン・オブ・ザ・リング1回戦、最後の